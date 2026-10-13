सपनों की सुनो

अपनों की सुनो

सपनों की सुनो

सबकी सुनो

पर परखो

तब सरको

आगे और आगे

देखो आगे

फिर जीतो जहान

ओ वीर जवान!

तेरे करों में है आसमान।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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एक घंटा पहले