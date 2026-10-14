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लगता गया का कर लिए दर्शक, दर्शन

Ankit Kumar

Ankit Kumar

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                            गया का चौक चौड़हर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जगा रहता हर प्रहर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बगल में है गया हवाई अड्डा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो है अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसके पीछे पतली टूटी फूटी सड़क पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चल कर कर सकते आप स्वर्ग का सफर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस चौक पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगता गया का कर लिए दर्शक, दर्शन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब आ गया है इस चौक में बहुत परीवर्तन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहां मिलता लिट्टी चोखा चटनी चाट अचार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साग सब्जी फल फूल और वृक्ष कचनार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गाय भैंस टहलती मिलेंगी बीच सड़क पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बगल में है चिकित्सा महाविद्यालय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और बड़ा एक डीएवी विद्यालय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चौक यह व्यस्त बहुत है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोग यहां के मस्त बहुत हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोग यहां के स्वस्थ बहुत हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंदिरों की संख्या यहां बहुत हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है कमी नहीं पवन पानी की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय बोलो गया की इस राजधानी की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रह रहा मैं यहां २०२३ के अगस्त मास से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोग लगे यहां मुझे बहुत खास से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोग रहते हैं यहां आस और विश्वास से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्राकृतिक छटा से भरपूर है यह शहर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर प्रहर कहते इसको हम चौक चौड़हर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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