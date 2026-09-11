सब कुछ पाओ

मन नव उत्साह लाओ

तन में नव उत्साह लाओ

विचारों में नव प्रवाह लाओ

अपनी सच्ची राह बनाओ

एक राह पर चलते जाओ

एक लक्ष्य से सब कुछ पाओ।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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एक घंटा पहले