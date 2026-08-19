प्रेम से जोड़ो

हर शहर को ट्रेन से जोड़ो

हर शहर को प्लेन से जोड़ो

हर नारी नर को प्रेम से जोड़ो

हर गांव को शहर से जोड़ो।

- सहज कुमार

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14 मिनट पहले