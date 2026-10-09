निरंतर प्रयास से

निरंतर प्रयास से

आस से

विश्वास से

पत्थर

पर

बनते निशान

पत्थर भी भरते ऊंची उड़ान

पत्थरों में आते प्राण

पत्थर भी करते त्राण।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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एक घंटा पहले