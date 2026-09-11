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मेरा प्यारा मुजफ्फरपुर

Ankit Kumar

Ankit Kumar

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                            मेरा प्यारा मुजफ्फरपुर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा दुलारा मुजफ्फरपुर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा अपना भीखन पुर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो है नहीं मेरे बैरिया से बहुत दूर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिहार की साहित्यिक राजधानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिहार की सांस्कृतिक राजधानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिहार की व्यापारिक राजधानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां मोती झील है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देता गुड फील है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
होती बड़ी डील है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एशिया में रखता अपना स्थान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूता पट्टी को जानता जहान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुदी राम बोस दिए जहां बलिदान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रफुल्ल चाकी जहां दिए बलिदान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस शहर को मिला शिव का वरदान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां गूंजते "सहज कुमार"के गौरव गान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जानकी बल्लभ जी का कर्म स्थान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जार्ज फर्नांडीज का कर्म स्थान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुजफ्फरपुर की धरती महान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस पावन प्यारे शहर को मैं भूलूं कैसे?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाह रहा हूं मैं अंबर को छू लूं कैसे?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां राजेन्द्र प्रसाद, दिनकर जी पढ़ाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शहर को जेल बी कृपलानी आगे बढ़ाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चलो मुजफ्फरपुर के गुण गाएं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और शहीदों को शीष नवाएं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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