मेरा बलिया जिला

नई कलियां खिलेंगी

सफलता मुझे मिलेगी

हिंद हमारा चमकेगा चम चम

हिंद पुष्प सा महकेगा गम गम

एक दिन तिरंगा हमारा लहराएगा

एक दिन विजय पताका फहराएगा

विकास के एवरेस्ट पर

जाएंगे हम सर्वोच्च शिखर पर

बलिया जिला आएगा प्रथम स्थान पर

उत्तरप्रदेश जाएगा सर्वोच्च शिखर पर

है प्रण हमारा

है हिंद हमारा

एक ध्रुवतारा

विश्व विकास,विश्व विजय का केंद्र

सर्वांगीण विकास का केंद्र

बनेगा बागी बलिया हमारा

चमकेगा बागी बैरिया हमारा

बहेगी विकास की एक धारा

निकलेगी और एक गंगा की धारा

है प्रण हमारा

है हिंद प्राण हमारा

चमकेगा हिंद हमारा।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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35 मिनट पहले