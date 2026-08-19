करके सिफारिश तुम जो पाए

करके सिफारिश तुम जो पाए

करके घोर संघर्ष हम उसे पाए

तो तेरा आत्मविश्वास

और मेरा आत्मविश्वास

एक कैसे होगा ?

नेक कैसे होगा?

- सहज कुमार

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28 मिनट पहले