मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा

मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा

सबने आज पुकारा

ईश्वर एक हैं हमारा

तो क्यों झगड़ा मार है?

जब ईश्वर एक,एक संसार है।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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1 hour ago