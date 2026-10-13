मेरी भगवान से पहचान है,मैं वह बिहार हूं।

मैं भगवान बुद्ध का बिहार हूं

मैं गुरु गोविंद सिंह का बिहार हूं

मैं मां जानकी का बिहार हूं

मैं कवि विद्यापति का बिहार हूं

मैं नेता राजेन्द्र प्रसाद का बिहार हूं

मैं निडर जय प्रकाश का बिहार हूं

मैं कवि दिनकर का बिहार हूं

मैं साहित्यिकार बेनीपुरी का बिहार हूं

मैं सम्राट अशोक का बिहार हूं

मैं प्रखर चाणक्य का बिहार हूं

मैं महान आर्यभट्ट का बिहार हूं

मैं महान महावीर का बिहार हूं

मैं साहित्यिकार रेणु का बिहार हूं

मैं कवि कलाकार भिखारी ठाकुर का बिहार हूं

मैं पुलकित पल्लवित संसार हूं

मैं मंत्री ललीत नारायण मिश्रा का बिहार हूं

मैं रेल मंत्री केदार पांडे का बिहार हूं

मैं रेल मंत्री रामविलास पासवान का बिहार हूं

मैं क्रांतिकारी खुदीराम बोस का बिहार हूं

मैं क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी का बिहार हूं

मैं नेता नीतीश कुमार का बिहार हूं

मैं महान कवि सहज कुमार का बिहार हूं

मैं तपी गयासुर का बिहार हूं

मैं एक चमत्कार हूं

मैं निडर बिहार हूं

मैं विकसित बिहार हूं

मैं नालंदा, विक्रम शिला वाला बिहार हूं

मेरे पास पटना,मुजफ्फरपुर है

मेरे पास गया, भीखन पुर है

मेरे पास आम अमरूद लीची भरपूर है

मेरे पास अनारसा,लाई लिट्टी चोखा भरपूर है

मेरे पास पड़किया, बालुशाही भरपूर है

मुझे जानता जहान है, मैं वह बिहार हूं

मेरी भगवान से पहचान है,मैं वह बिहार हूं।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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एक घंटा पहले