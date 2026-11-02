कभी क्रोध में,कभी जोश में मुंह खोल गए

क्या बोलना था, क्या बोल गए

कभी क्रोध में,कभी जोश में मुंह खोल गए

कैसे मुंह पर कमान कसा जाए

कोई आए और बताए।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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35 मिनट पहले