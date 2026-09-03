कविता वही जो सबके समझ में आए

कविता वही जो सबके समझ में आए

कविता वही जो दिल में आग लगाए।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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49 मिनट पहले