कविता ऐसे बनती है

तुक मिले

छंद मिले

संदेश मिले

कल्पना विचार हो

ताल,लय,छंद अपार हो

तब कविता बनती है

तब एक दुनिया बनती है।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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एक घंटा पहले