कांटों की फसल

कल कांटों को बोए तुम

कल बंदूकों को बोए तुम

अब कांटों की फसल काटो तुम

अब बंदूकों की फसल काटो तुम।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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एक घंटा पहले