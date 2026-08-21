कलम की धार

कौन रोक सकता है मेरे कलम के धार को?

कलम मेरी काट कर रख देगी तलवार को।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले