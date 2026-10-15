कैसे विकसित होगा हमारा हिंदुस्तान?

जाति वाद के कारण पिछड़े हुए हम हैं

नहीं तो किसी से किस चीज में हम कम हैं?

इतिहास पलट कर देखा तो,

द्रोण ने एकलव्य का अंगूठा मांगा था

इतिहास उलाट कर देखो तो,

परशुराम ने कर्ण को धिक्कारा था

हिंद हमारा कब का विकसित हो जाता

जब जातिवाद हमारे बीच में नहीं आता

होगा नहीं जब तक सच्ची योग्यता का सम्मान

तब तक विकसित नहीं होगा हमारा हिंदुस्तान

होगी नहीं जब तक योग्यता की पूछ

जब तक बने रहेंगे हम पूंछ के पूंछ।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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एक घंटा पहले