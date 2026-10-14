कहां तो तय था

कहां तो तय था सारा संसार जीत लेने का

अब घर में ठनी है लड़ाई कुबत नहीं परिवार

और पूरे परिवार

का प्यार जीत लेने का।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले