जीत लो आकाश

ईश्वर जब साथ हैं

तब डरने की क्या बात है?

ईश्वर पर

रख कर

विश्वास

और आस

जीत लो आकाश।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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3 घंटे पहले