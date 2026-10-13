जहर मत पियो

शरबत,मठ्ठा,दही छोड़ कर

स्वास्थ्यवर्धक चीजों से मुंह मोड़ कर

कोको कोला पी रहे हैं हम

एक तरह से जहर पी रहे हैं हम।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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45 मिनट पहले