ईमानदारी कहां है?

जहां हम सभी बेईमान हैं

वहां पत्थरों में बचा ईमान है

सजीव प्राणी सारे बेईमान हैं

निर्जीवों में बस बच गया ईमान है।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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एक घंटा पहले