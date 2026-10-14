ईमानदारी

ईमानदारी शब्द किताबों में रह गई है

ईमानदार भला कौन है ईमानदारी बह गई है।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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एक घंटा पहले