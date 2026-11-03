छोड़ो दिखावा और अहंकार दिखाओ सच्चा प्यार

छोड़ो दिखावा और अहंकार

दिखाओ सच्चा प्यार

दिखाओ देश प्यार

दिखाओ जन प्यार

दिखाओ वतन प्यार

दिखाओ संसार प्यार।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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एक घंटा पहले