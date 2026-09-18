आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   HAMMAR GAYA NAGARI
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

हम्मर गया नगरी

Ankit Kumar

Ankit Kumar

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            हम्मर मगध
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम्मर पहचान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम्मर मगध
                                                                 
                            

                                                                 
                            
में छुपे हैं भगवान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम्मर माटी मगध की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम्मर संस्कृति मगध की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भरे नित नव उड़ान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भरे नित ऊंची उड़ान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है हम्मर माटी में शक्ति अपार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है हम्मर विरासत में छुपल सारा संसार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां जगह जगह होए सांस्कृतिक सेमिनार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां के रग रग में है हम्मर संस्कार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस माटी से है हम्मर अमर प्यार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां से निकले बड़े नित कवि कलाकार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां से निकले बड़े बड़े साहित्यकार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस माटी को मेरा नमस्कार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहते उसे गयाजी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक बार आप आइये ना जी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूल जाएंगे जहान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूल जाएंगे आसमान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस माटी ने बुद्ध को दिया ज्ञान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है वही हम्मर नगरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वर्ग से सुंदर नगरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जेकर नमवा फैलल बा सगरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आव तू हूं भर ल अप्पन ज्ञान के गगरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ह ई साहित्यिक नगरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ह ई सांस्कृतिक नगरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां ज्ञान छलकत जाये
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उ नगरी गया कहाये
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज' के ज्ञान गूंजे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां की माटी को दुनिया पूजे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है वह प्यारा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गया जी हमारा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
54 minutes ago

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree