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सांस्कृतिक, साहित्यिक नगरी

Ankit Kumar

Ankit Kumar

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                            उत्तरप्रदेश के अंत में बसा बलिया जिला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहते हैं लोग उसे बागी बलिया जिला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस जिला को अब तक कुछ नहीं मिला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जबकि इस जिला से प्रधानमंत्री मिला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गंगा नदी के किनारे यह पुष्प खिला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकृति खेलती यहां नित नूतन लीला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गंगा नदी लहराए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लहर घहराए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाढ़ लाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर हम नहीं घबराएं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक हवाई अड्डा दे दो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक विश्व विद्यालय दे दो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक रेडियो स्टेशन दे दो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक इंजीनियरिंग कॉलेज दे दो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो चार बड़े कारखाने दे दो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम गंगा तट के वासी देश का मान बढ़ाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम देश को आजाद कराए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तलवारें चम चम चमकाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम अलग सरकार चलाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम अंग्रेजों को भगाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है यह ऐतिहासिक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सांस्कृतिक, साहित्यिक नगरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाने दुनिया सगरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम भोजपुरी बोलें शान से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम रहें ईमान से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम बतियाते आसमान से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हैं हम लबालब भरे स्वाभिमान से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम हिंद की शान बढ़ाएं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम इतराएं इठलाएं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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