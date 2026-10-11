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हमारा प्यारा मुजफ्फरपुर

Ankit Kumar

Ankit Kumar

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                            बिहार में है शहर मुजफ्फरपुर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसे हम कहते कोहिनूर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लीची की मीठास लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विकास की आस लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में दृढ़ विश्वास लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साहित्य का आकाश लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संस्कृति की सांस लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्यार कुछ खास लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिव का आशीर्वाद लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्रांतिकारियों का शहर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साहित्यकारों का शहर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पत्रकारों का शहर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाटक कारों का शहर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कवियों,कलाकारों का शहर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुंदर सुंदर सपनों का शहर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनों का शहर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिहार में एक अलग स्थान है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर क्षेत्र में इसकी पहचान है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शहर व्यवहार का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शहर प्यार का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शहर नित त्यौहार का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शहर बड़े व्यापार का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उतरी बिहार का हृदय स्थान है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक प्यारा हमारा हिंदुस्तान है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आईए ना हमारे मुजफ्फरपुर में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आईए ना हमारे भीखन पुर में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोग मिलेंगे प्यारे प्यारे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मिलेंगे न्यारे न्यारे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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