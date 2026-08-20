हम हिंदुस्तान वाले,हिंदुस्तान हमारा
हम ईमान वाले, है हमें ईमान प्यारा
हम वादा निभाने वाले, है हमें हमारा
वचन प्यारा, है हिंदुस्तान हमारा
हम सच्चाई पर चलने वाले
हम शत्रुओं को दलने वाले
है हमें हमारा वतन प्यारा
है हरा भरा बागान हमारा
हम देते सबको सहारा
है हिंद हमारा जैसे ध्रुवतारा
है सारा संसार परिवार हमारा
है सारा आसमान हमारा
है हम हिंदुस्तान वाले
है हम बलिदान वाले
हैं बागी बलिया वाले
है हिंदुस्तान हमको प्यारा।
- सहज कुमार
- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले
कमेंट
कमेंट X