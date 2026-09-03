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गुरु गोरखनाथ की नगरी

Ankit Kumar

Ankit Kumar

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                            शिक्षा की नगरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुरु गोरखनाथ की नगरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है गोरखपुर नगरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राप्ती नदी के तीरे तीरे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आईए जरा धीरे धीरे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है गोरखपुर विश्वविद्यालय जहां
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है गोरखपुर पुर जंक्शन जहां
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है पूर्वांचल की शान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे जाने जहान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे जाने हिंदुस्तान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है दिग्विजय नाथ महाविद्यालय जहां
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है महाराणा प्रताप महाविद्यालय जहां
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हैं चेतक पर सवार राणा प्रताप जहां
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है नेपाल के लिए बड़ा बाजार जहां
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है बड़ा हवाई अड्डा जहां
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आईए गोरखपुर घूम लीजिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आईए इसको चूम लीजिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आम अमरूद का भंडार है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब बाबा गोरखनाथ का प्यार है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसमें छुपी शक्ति अपार है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहीं पढ़ा मैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहीं बढ़ा मैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन की चढ़ाइयां चढ़ा मैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहां गोलघर है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह शहर अमर है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेमचंद की कर्म स्थली यही है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिराक की जन्मस्थली यही है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गूंजे सहज कुमार के स्वर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहीं आकाशवाणी से प्रखर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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