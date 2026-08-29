चमकता ही रहता है

मैं दिनकर

मैं रवि सुंदर

जो नहीं डूबता

जो नहीं बुझता

जो जब उगता है

वह चमकता है

चमकता ही रहता है

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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एक घंटा पहले