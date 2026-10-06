दो तन मन दोनों को संवार

हमारा तन

हमारा मन

है दोनों ईश्वर का दिया हुआ उपहार

दो दोनों को पढ़,लिख,सुन कर संवार

तो बने स्वर्ग से सुंदर सारा संसार।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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27 minutes ago