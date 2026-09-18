छू लो आकाश

करके निरंतर अभ्यास

करके निरंतर प्रयास

रख कर खुद पर विश्वास

छू लो तुम आकाश।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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59 मिनट पहले