छोड़ूंगा नहीं मैं हिंदुस्तान

चाहे धरती पलट जाए

चाहे आसमान फट जाए

चाहे उलट जाए आसमान

छोड़ूंगा नहीं मैं अपना ईमान

छोड़ूंगा नहीं मैं अपना हिंदुस्तान।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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59 मिनट पहले