भाषा क्यों मरती है?

भाषाओं को करोगे नहीं स्वीकार

भाषाओं को करोगे नहीं अंगिकार

तो भाषाएं मर जाएंगी

स्वाकरने से हो ये अमर जाएंगी।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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एक घंटा पहले