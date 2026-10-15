समाज में पुरुष और औरत दोनों समान हैं

समाज में पुरुष और औरत दोनों समान हैं

बेटियों को देखो छू रही ये आसमान हैं

भेदभाव करने वाले सच में शैतान हैं

बेटियां उड़ा रही देखो आज विमान हैं

बेटियों का देखो लक्ष्य पर ध्यान हैं

बेटों का देखो भटक रहा ध्यान है

पापा की परी अप्सरा समान है

मम्मी की प्यारी बेटी बेटा समान है

बेटी देखो छू रही आसमान है

अरूणिमा सिन्हा डेढ़ पैर से

नाप कर एवरेस्ट आई है

सुधा चंद्रन डेढ़ पैर से

नृत्य करके दिखाई है।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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41 मिनट पहले