बागी बलिया के जवान!

सिंह सारे हमारे हिंदुस्तान के कहां सोये हुए हैं?

वीर सारे हमारे हिंदुस्तान के कहां खोये हुए हैं?

हमारे हिंदुस्तान को शिक्षित,विकसित बनाना है

हमें हमारे हिंदुस्तान को सुरक्षित बनाना है

जगो हमारे हिंदुस्तान

के सोये वीर जवान

बन कर वीर हनुमान

करो कुछ कल्याण

जगो,ओ मेरे हिन्दुस्तान

के वीर बलवान

सारे साहसी जवान

जगो,ओ बागी बलिया के जवान

जगो ओ हमारे राजस्थान के जवान!

जीत लो आज आसमान

जीतो जहान।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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एक घंटा पहले