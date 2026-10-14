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बागी बलिया जिला मेरा

Ankit Kumar

Ankit Kumar

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                            आज इतिहास की बात बताने नहीं आया हूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं हिंदुस्तान को आज आईना दिखाने आया हूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मऊ आगे बढ़ गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वाराणसी आगे बढ़ गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो मेरा बलिया पीछे क्यों रह गया?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हुआ क्या है नया नया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे प्यारे बागी बलिया में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे प्यारे बागी बैरिया में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूछ रही है लेखनी मेरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बलिया के विकास में है क्यों देरी?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बैरिया में है क्यों गलियां अंधेरी?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं बागी बलिया हूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं बागी बैरिया हूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे हवाई अड्डा चाहिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे रेडियो स्टेशन चाहिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे एम्स चाहिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम चाहिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे अंतरराष्ट्रीय रेलवे स्टेशन चाहिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे बीस विश्व विद्यालय चाहिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे इन्जिनियरिंग महाविद्यालय चाहिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे अंतरराष्ट्रीय चिकित्सालय चाहिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे चाहिए विकास की तीव्रतम धारा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि सुंदरतम हो बागी बलिया हमारा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे बनाना है बागी बलिया बैरिया को सबसे प्यारा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है मंगल पांडे का यह जिला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिससे जग हिला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देखना चाहता हूं मैं विकास पुष्प खिला खिला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो जग को पुनः दे हिला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बने विकसित हमारा बलिया जिला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रूके नहीं कभी विकास का सिलसिला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बोलिए अब तक बलिया को क्या मिला?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक प्रधानमंत्री यहां से मिला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और बोलिए मेरे प्यारे बागी बलिया को क्या मिला?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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53 मिनट पहले

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