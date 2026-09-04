अवसर को पहचानो

धीरे से अवसर आता है

तेजी से चला जाता है

अवसर जो गंवाता है

अंततः वही पछताता है।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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47 मिनट पहले