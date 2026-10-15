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यहां पितृपक्ष मेला में लोगों की भरमार है

Ankit Kumar

Ankit Kumar

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                            आइए मेरे गया में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अध्यात्म की छाया में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भगवान विष्णु की माया में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गयासुर की काया में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महा बुद्ध के छाया में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीपल की छाया में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फल्गु के छत्रछाया में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह ऐतिहासिक शहर है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह सांस्कृतिक शहर है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह साहित्यिक शहर है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह तीर्थ का शहर है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहां जागरण हर प्रहर है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहां लोग करते पिंडदान हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहां लोग देते दान हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहां श्रृषि लगाते ध्यान हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहां विश्व विहार है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहां बहार ही बहार है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहां भिखना पहाड़ है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहां सहज की दहाड़ है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहां वेद मंत्रों का होता उच्चार है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहां हर धर्म स्वीकार है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहां बौद्ध विहार है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहां हिंदू हजार हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहां जैनी आते बार बार हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहां बौद्ध आते बार बार हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहां कोई करता फलाहार है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहां किसी का दुग्ध आहार है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहां कोई करता जलाहार है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहां पितृपक्ष मेला में लोगों की भरमार है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहां मिलता रोजगार है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहां बड़ा बड़ा व्यापार है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहां कई विद्यालय हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहां विश्व विद्यालय है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहां बहती ज्ञान की धारा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह गया हमारा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह बड़ा न्यारा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह बड़ा प्यारा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आइए सड़क से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आइए रेल से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आइए वायु वान से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं भी आया गया में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आप आइए मेरे गया में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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44 मिनट पहले

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