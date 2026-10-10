आईए बागी बलिया में

लोग जहां के छूते हैं आसमान

लोग जहां के रखते ऊंचा स्वाभिमान

कहते उसको हिंदुस्तान

कहते उसको राजस्थान

कहते उसको भृगु स्थान

है वह बागी बलिया में

है वह बागी बैरिया में

लोग जहां आकर लगाते ध्यान

है वह पावन गया का स्थान

लोग जहां के हैं अहंकार से दूर

कहते उसे हम मुजफ्फरपुर

है जो जग का कोहिनूर

है वह हमारा मुजफ्फरपुर

करते जहां पशु पक्षी स्वच्छंद विहार

है वह हमारा प्यारा बिहार

है वह सारे संसार का कंठहार

है हमारा बिहार

हीरों का हार

जय जय बिहार

जय जय बिहार।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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53 मिनट पहले