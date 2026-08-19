आईए आईंए

कहां गए हजारी बाबू?

कहां गए नामवर बाबू?

आईए आपकी जरूरत है

देश हमारा युद्ध रत है

आईए धर्मवीर बाबू!

आईए कर्म वीर बाबू!

आईए महावीर बाबू!

आईए

आईए।

- सहज कुमार

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एक घंटा पहले