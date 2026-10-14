आदमी का शत्रु

आज आदमी आदमी का शत्रु बन बैठा है

सबको पता है सत्ता पर कौन सत्ता बन बैठा है।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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एक घंटा पहले