दिल को जोड़ो

कोई प्यार करता है

कोई वादा करता है

कोई कसम खाता है

कोई धोखा खाता है

वादा करना छोड़ो

कसम खाना छोड़ो

दिल को दिल से जोड़ो।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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एक घंटा पहले