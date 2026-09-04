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नन्हें-नन्हें पाँवों में पैंजनिया बाजे

Anjani Mishra

Anjani Mishra

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                            नंद के आँगन मची है बधाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गोकुल में आए हैं कृष्ण कन्हाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भादों की वह रात घनेरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चमक रही थी बिजली बेरी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कंस खड़ा था पहरा डाले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जेल के ताले थे मतवाले
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मथुरा के उस कारागार में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भय छाया था हाहाकार में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी हुआ एक दिव्य उजाला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रगट हुए प्रभु दीनदयाला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शंख, चक्र और गदा हाथ में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अद्भुत कांति थी उस रात में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देवकी-वासुदेव मुस्काए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नन्हें-नन्हें पाँवों में पैंजनिया बाजे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माथे पर मोरपंख अति सुंदर साजे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
।ग्वाल-बाल संग जो गैया चराए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही तीन लोक का स्वामी कहाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
।कालिया नाग को जिसने नाथा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंद्र का मान पल में तोड़ा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
।बनकर सारथी अर्जुन का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महाभारत का रुख ही मोड़ा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आओ मिलकर आरती उतारें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कण-कण में उस मोहन को निहारें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज झूमकर हम सब कन्हाई को पुकारें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-अंजनी मिश्रा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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