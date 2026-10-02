‎मेरी क़िस्मत में वो हमसफ़र ही नही। ‎

‎दर्द कितने मिले कुछ खबर ही नहीं।

‎जैसे मुझ पर हुआ कुछ असर ही नही।

‎

‎मैने दुनिया में देखे बहुत से मकां।

‎जिस को घर कह सकूं ऐसा घर ही नहीं।।

‎

‎हाथ जिसका पकड़ कर चलूँ दूर तक।

‎मेरी क़िस्मत में वो हमसफ़र ही नही।

‎

‎बात करता हो जो भी इधर की उधर।

‎मेरी नज़रों में वो मौतबर ही नही।

‎

‎क्या बिगाड़ेगा अब ये ज़माना मेरा।

‎मेरी आँखो में अब कोई डर ही नही।

‎

‎चाह उड़ने की दिल में तो है अंजलि,

‎जिस से मैं उड़ सकूं ऐसा पर ही नही।।

‎-अंजली श्रीवास्तव

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एक घंटा पहले