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अति हर चीज़ की बुरी होती है

Anita Dasani

Anita Dasani

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                            हर बात की एक हद हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो वो प्यारी लगती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो सीमा पार हो जाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत बेचारी लगती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाहत हो या अपनापन हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर बंधन की एक ही सीमा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हद से ज़्यादा मीठापन भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छीन लेता जीने की गरिमा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्दों का समंदर उमड़े
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो हर पल बहता जाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिन पूछे कहीं भी कोई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ढेरों किस्से कहता जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनचाही इस बाढ़ से हर दिल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुकून के एक पल को तरसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अति का यह शोर थमे तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर अमन का बादल बरसे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धन हो या फिर ज्ञान हो भाई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अहंकार में जो ढल जाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अति का वह भारी बवंडर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब कुछ पल में निगल जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अति हर चीज़ की बुरी होती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिना फल के तीखी छुरी होती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समझदार को बस एक इशारा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर सीख जीवन की धुरी होती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-अनिता दासानी,'अदा'
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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