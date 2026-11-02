ओह! प्रकृति की यह चित्रशाला,

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Anita Chaturvedi

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                            संध्या-सुंदरी : सागर के तट पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नील गगन के कोमल आँचल में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसने रंग गुलाल भरा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संध्या की अलसाई पलकों पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसने स्वर्णिम स्वप्न धरा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सागर की लहरों के उर पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रवि की अंतिम रश्मि सोई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुलाबी नभ की मृदु आभा में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरा रंगों में नहाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बैंगनी बादल की छाया में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अरुणिम आभा मुस्काती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लहरों की रजतिम रेखाओं पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किरणें मोती बरसाती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे-धीरे तट को छूकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लहरें लौट चलीं अनजानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रेतिल तट पर बैठी धरती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुनती सागर की अमर कहानी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नभ की नीरवता में जैसे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई मधुरिम गीत पला है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूरज का स्वर्णिम बिंब समेटे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सागर का आँचल दमका है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ओह! प्रकृति की यह चित्रशाला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितनी अनुपम, कितनी प्यारी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ओर दिन का मौन विसर्जन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ओर निशि की तैयारी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्षणभंगुर इस रूप-सुधा में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चिर सौंदर्य का वास मिला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ढलते रवि की अंतिम किरणों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन का मधुमास मिला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— अनिता चतुर्वेदी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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