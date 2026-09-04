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तन-मन-धन सब अर्पण करि के,

Anita Chaturvedi

Anita Chaturvedi

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            नंद-भवन आनंद भयो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय कन्हैया लाल की।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
द्वार-द्वार मंगल-धुनि बाजै,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय हो नंदलाल की॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोर-मुकुट सिर ऊपर सोहै,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नैनन छवि अति प्यारी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अधरन धरी मधुर मुरलिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुसकैं छवि बलिहारी॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीताम्बर तन पर लहरै,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कंठ विराजै माला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चरणन नूपुर रुनझुन बाजैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रूप अनूप निराला॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्याम सलोने साँवरे मोहन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुख पर चंदन-रेखा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक झलक पावत ही मन ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना भाग्य सरेखा॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कानन कुण्डल झिलमिल करैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुंतल घुँघराले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाल-रूप की छवि पर मोहन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देव सकल बलिहारे॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यशोदा के राज-दुलारे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नंदबाबा के लाल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी छवि पर वारूँ मोहन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तन-मन-जीवन सारा॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माखन-मिश्री अति प्रिय मोहन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ग्वालन संग लुटावै।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कबहुँ मटकी फोड़ि हँसै तू,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कबहुँ मैया से लजावै॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गोकुल की गलियन में कान्हा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नित नई धूम मचावै।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी मधुर मुरलिया सुनि के,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन हरषै, दुख जावै॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीन-दुखी के तुम रखवारे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भक्तन के प्रतिपाला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस पर करुणा-दृष्टि तुम्हारी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका तू रखवाला॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हे नंदलाला! दीन-दयाला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चरणन शरण लगायो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तन-मन-धन सब अर्पण करि के,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनो दास बनायो॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राधा के मनमोहन प्यारे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भक्तन के रखवारे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‘मनस्वरा’ के हृदय-कुंज में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बसियो श्याम हमारे॥ 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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