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मौलसिरी

Anita Chaturvedi

Anita Chaturvedi

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                            मौलसिरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रात के तीसरे पहर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब शहर की सारी आवाज़ें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने-अपने घर लौट जाती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब चुपचाप महकती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौलसिरी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कोई शोर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कोई घोषणा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस हवा की हथेली पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रख देती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी थोड़ी-सी सुगंध।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी सोचा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ लोग भी तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौलसिरी जैसे होते हैं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिखते कम हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महकते अधिक हैं;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने होने का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ढिंढोरा नहीं पीटते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस किसी उदास शाम में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अचानक याद आ जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौलसिरी के फूल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रात में खिलते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद इसलिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि उन्हें पता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर सुंदर चीज़ को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोशनी की गवाही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़रूरी नहीं होती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे झरते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो लगता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे किसी ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्मृतियों की सफ़ेद चिट्ठियाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिखेर दी हों।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने एक फूल उठाया—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हथेली पर रखा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो एक पुरानी शाम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर से जीवित हो गई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी आवाज़,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह अधूरी बातचीत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह लौटकर न आने वाला समय—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब कुछ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस छोटी-सी खुशबू में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैद था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी समझी—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौलसिरी केवल फूल नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह स्मृति है;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो बीत जाने के बाद भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन के किसी कोने में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चुपचाप खिलती रहती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और शायद प्रेम भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसा ही होता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
व्यक्ति चला जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय बदल जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर उसकी खुशबू
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी मौलसिरी की तरह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रात के गहरे सन्नाटे में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर-फिर लौट आती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
-अनिता चतुर्वेदी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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57 मिनट पहले

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