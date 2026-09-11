आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Mati ka moh
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

माटी का मोह~

Anita Chaturvedi

Anita Chaturvedi

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            माटी का मोह~
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माटी की उस सोंधी गंध में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाने कितने स्वप्न बसे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृषक-हृदय की मौन व्यथा में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन के संगीत हँसे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धूप जली तो तन तपता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेघ बरसें—मन हरषाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कण-कण धरती को सींच रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्रम का मोती बनकर आए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्यामल माटी की गोदी में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीज सुनहरे सोते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसान के कोमल कर-स्पर्श से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंकुर बनकर रोते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रभात किरण जब खेतों पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वर्णिम आँचल धरती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब श्रम से भीगी पगडंडी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई मधुर कथा कहती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
छाछ-रोटी की छोटी पोटली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में अगणित आस लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चल पड़ता वह खेतों की ओर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने सुख का त्याग किए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके पसीने की बूँदों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परिवारों के स्वप्न पलें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी मौन तपस्या से ही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर-आँगन में दीप जलें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ओस-कण जैसे निर्मल मन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न छल, न कोई अभिमान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माटी से उसका ऐसा नाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे प्राणों से प्राण।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह बीज नहीं केवल बोता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन की ऋतु बोता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने श्रम के दीप जलाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारत का भविष्य संजोता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हे धरती! तेरी गोद सदा ही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके लिए तीर्थ समान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे कण-कण में देख रहा वह,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने जीवन का भगवान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माटी का यह मोह नहीं है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह तो आत्मा का विस्तार—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृषक जहाँ मुस्काता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहीं खिलता है संसार॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
— अनिता चतुर्वेदी 'मनस्वरा'
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
25 मिनट पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree