आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Kalpana ke Pankh
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

कल्पना के पंख

Anita Chaturvedi

Anita Chaturvedi

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            कल्पना के पंख---
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल्पना के पंख लगाकर—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों न उड़ जाऊँ मैं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंबर की नीली चादर पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दीप जलाऊँ मैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ न कोई बंधन हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न सरहद की दूरी हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब अपने-से लगते हों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कोई बात अधूरी हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन राहों पर निश्छल मन से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गीत नए गाऊँ मैं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल्पना के पंख लगाकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूर गगन तक जाऊँ मैं!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाँद-सितारों संग खिलखिलाकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ा-सा इठलाऊँ मैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूरज की स्वर्णिम किरणों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना रूप सजाऊँ मैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बादल बनकर नभ में बरसूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फूल बनकर मुस्काऊँ मैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंद पवन के संग-संग बहकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन की प्यास बुझाऊँ मैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ न आँसू की आहट हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न पीड़ा का कोई नाम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर धड़कन में प्रेम बसा हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर अधर पर हो मुस्कान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुख की धूल झटककर मन से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नई सुबह अपनाऊँ मैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूने मन के आँगन में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आशा-दीप जलाऊँ मैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूटे सपनों को चुन-चुनकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर से उन्हें सजाऊँ मैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीते कल की कड़वी यादें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हँसकर पीछे छोड़ आऊँ मैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में जितनी चाह छिपी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबको आज बुलाऊँ मैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने मन के रंगों से फिर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नया जहाँ रचाऊँ मैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुखों से परे उस दुनिया में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्यार का बीज उगाऊँ मैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नफ़रत के सूने आँगन में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ममता के फूल खिलाऊँ मैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस राह पर कोई न पहुँचा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस राह पर दीप जलाऊँ मैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भटके मन को थाम प्रेम से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीने का अर्थ बताऊँ मैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कोई छोटा, न कोई बड़ा हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबका अपना मान रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मनुष्य रहे बस मनुष्य यहाँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में निर्मल प्राण रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसे सुंदर स्वप्निल जग में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ पल स्वयं बिताऊँ मैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर उस जग की थोड़ी खुशियाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी दुनिया में लाऊँ मैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल्पना केवल उड़ना ही तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं सिखाती मन को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह तो राह दिखाती आगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थके हुए जीवन को।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने भीतर छिपे उजाले से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया को चमकाऊँ मैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल्पना के पंख लगाकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन को महकाऊँ मैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जब लौटूँ इस धरती पर—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में नया उजास लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने हिस्से की खुशियों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह दुनिया सजाऊँ मैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाँ, कल्पना के पंख लगाकर—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों न उड़ जाऊँ मैं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नीले अंबर की सीमा से भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आगे बढ़ जाऊँ मैं!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों न उड़ जाऊँ मैं...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाँ, क्यों न उड़ जाऊँ मैं!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- अनिता चतुर्वेदी 'मनस्वरा'
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
59 minutes ago

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree