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जीवन बहुत छोटा है उसे व्यर्थ जाने दें

Anita Chaturvedi

Anita Chaturvedi

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                            जीवन बहुत छोटा है उसे व्यर्थ न जानें दें
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन बहुत छोटा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसे व्यर्थ न जाने दें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो पल मिला है साँसों का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यूँ ही न बीत जाने दें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल की चिंता में आज न खोएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीते कल का बोझ न ढोएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो कहना है, आज कहें हम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में बात न रहने दें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ सपने आँखों में पालें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ सपनों को सच कर डालें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राह कठिन हो, कदम बढ़ाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हौसलों को थकने न दें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी अधर पर हँसी खिला दें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी नयन का दर्द मिटा दें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी अकेले मन के आँगन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनेपन का दीप जला दें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्ते अनमोल मिले हैं हमको,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इनकी कद्र सदा करते जाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रूठे मन को पास बुलाकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूरियाँ फिर न रहने दें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धन-दौलत सब यहीं रहेंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साँसों का भी अंत होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीछे केवल कर्म बचेंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम ही अपना संतोष होगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तक जीवन शेष है मन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीने का उत्सव होने दें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन बहुत छोटा है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसे व्यर्थ न जाने दें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
-अनिता चतुर्वेदी 'मनस्वरा'
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
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